13:54, 12 мая 2026

Азия начала активнее использовать ископаемое топливо из-за перебоев с СПГ

Reuters: Электростанции Японии и Кореи перешли на уголь из-за перебоев с СПГ
Вячеслав Агапов

Фото: Corona Borealis Studio / Shutterstock / Fotodom

Япония и Южная Корея, крупнейшие азиатские импортеры сжиженного природного газа (СПГ) в апреле и начале мая начали активнее использовать уголь для производства электроэнергии. О переходе электростанций на ископаемое топливо со ссылкой на данные Японского центра данных о рынке электроэнергии и Корейской энергетической биржи (KPX) сообщает Reuters.

Потребление электроэнергии, вырабатываемой на газовых электростанциях, достигло двухлетнего минимума, а в Южной Корее — шестимесячного. Причинами стали перебои с поставками СПГ.

«Чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше мы увидим случаев переключения», — заявил Андре Ламблен, энергетический аналитик S&P Global Energy.

Япония и Южная Корея обычно используют СПГ, чтобы компенсировать остановки атомных электростанций на техническое обслуживание до того, как в июне спрос начнет расти. В апреле выработка электроэнергии на угольных электростанциях в Японии выросла на 11,1 процента, до годового максимума. При этом выработка электроэнергии на газовых электростанциях сократилась на 12,9 процента до 16 447 гигаватт-часов (ГВт·ч).

«Рост производства электроэнергии на угольных электростанциях в Японии привел к замещению примерно 4 партий СПГ в апреле — это уже половина годового объема импорта, которого, по ожиданиям правительства, удалось бы избежать за счет увеличения использования угля», — сказал Фей Сюй, старший аналитик по газу в ICIS.

Поставки угля в Японию выросли на 18,3 процента, в Южную Корею — на 14,7 процента, в то время как отгрузки СПГ сократились на 23,4 и 12,2 процента соответственно. Из-за аномальной жары в Юго-Восточной Азии в прошлом месяце производство электроэнергии на угольных электростанциях Вьетнама выросло на 12,3 процента и достигло рекордных 17 864 ГВт·ч, что стало самым высоким показателем с марта 2024 года.

По данным Bloomberg, мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью на фоне конфликта США и Ирана и блокады Ормузского пролива. Видимые запасы нефти уже близки к самому низкому уровню с 2018 года. Отмечается, что это грозит резкими скачками цен и дефицитом топлива. Как рассказала руководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров JPMorgan Chase & Co. Наташа Канева, системе также необходим минимальный уровень нефти. Это означает, что «операционный минимум» достигается задолго до полного истощения запасов.

