Порошенко заявил о неудачном моменте для мирного соглашения с Россией

Порошенко: Сейчас не время говорить о мирном соглашении с Россией

Сейчас неподходящее время для заключения мира между Москвой и Киевом. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Telegram-канале, комментируя предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Порошенко выразил надежду, что Трамп передаст Путину позицию Киева: «ничего об Украине без Украины» и «ничего о Европе без Европы». По его словам, не следует говорить «о торгах украинскими территориями». Порошенко добавил, что мирное соглашение состоит из большого количества пунктов, поэтому его не время заключать сейчас. При этом политик поддержал идею соглашения о прекращении огня.

В случае неудачного исхода переговоров Украина с союзниками должна будет действовать по «плану Б», сказал Порошенко. По его словам, это означает объединение Киева с партнерами для давления на Россию. Он назвал несколько пунктов действий, которые должна будет сделать антироссийская коалиция: передача Украине наступательного оружия, ужесточение санкций и использование российских активов для поддержки финансовой системы Украины. Также Порошенко призвал к принятию Украины в НАТО и поддержке «реформ и свобод» в стране.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал возможные решения по Украине на встрече Путина и Трампа. Он высказал мнение, что политики «не могут ничего принять» без представителей Киева.