Путешествия
15:04, 15 августа 2025Путешествия

Россияне массово устремились в три города за границей осенью

OneTwoTrip: 58 процентов россиян ищут отели на осенний отпуск за границей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Больше половины россиян массово устремились в три города за границей в бархатный сезон. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным источника, 58 процентов жителей России ищут отели на осенний отпуск за рубежом. Чаще всего путешественники выбирают гостиницы Турции (16 процентов поисковых запросов) и Таиланда (3,5 процента).

В топ предпочитаемых для отдыха с сентября по ноябрь городов вошли Стамбул — 4,3 процента, Дубай — 3,6 процента и Анталья — 3 процента.

Востребованными направления оказались также Токио, Минск, Паттайя, Сеул и Пхукет. Тремя лидирующими российскими городами стали Санкт-Петербург (12,1 процента), Сочи (11 процентов) и Москва (8,6 процента).

Ранее россиянам предложили выгодные туры по стране от 43 тысяч рублей. В топ-5 направлений для бюджетного отдыха вошли Астраханская область, Дагестан, Красноярский край, Ростовская область и Карелия.

    Все новости