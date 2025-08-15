Российских журналистов на Аляске разместили на раскладушках на спортивной арене

Российских журналистов, которые приехали освещать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, разместили на спортивной арене Alaska Airlines Center, сообщает URA.RU

Они будут ночевать на раскладушках в двухместных огороженных ширмами «номерах», передает РИА Новости. По данным агентства, на арене есть душевые, Wi-Fi и указатели на русском.

Журналист URA.RU рассказал, что в гостиницах Анкориджа на Аляске не хватило места, потому что приехало много людей.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.