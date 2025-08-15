Сальдо рассказал об уничтожении логистики ВСУ на Карантинном острове

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожают логистику украинских войск на Карантинном острове Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Группировка войск "Днепр" методично ломает вражескую логистику и позиции, и каждый метр земли, который они используют под войну, становится для них опасным», — рассказал чиновник.

По его словам, ВСУ из-за ударов Российской армии сложнее прятаться на острове, выдавая себя за мирных жителей.

Ранее Сальдо заявил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки является попыткой срыва диалога еще на старте.