16:03, 15 августа 2025

Стало известно о бегстве командования батальона ВСУ на краснолиманском направлении

Командование батальона и треть бойцов ВСУ сбежали на краснолиманском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Треть батальона и командование 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (СБУ) сбежали с краснолиманского направления. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Практически треть военнослужащих батальона обеспечения вместе с управлением 60 ОМБр ВСУ сбежали из расположения на краснолиманском направлении», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что никто из сбежавших не выходит на связь с украинским командованием, а управление подразделением, таким образом, было потеряно полностью.

Ранее стало известно, что командование ВСУ записывает в дезертиры солдат, пропавших без вести у Юнаковки в Сумской области. Источник агентства РИА рассказал, что командир 71-й отдельной егерской бригады ВСУ приказал записывать всех пропавших без вести в ходе военных действий военных в СОЧ.

