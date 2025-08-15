Треть батальона и командование 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (СБУ) сбежали с краснолиманского направления. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.
«Практически треть военнослужащих батальона обеспечения вместе с управлением 60 ОМБр ВСУ сбежали из расположения на краснолиманском направлении», — рассказал источник агентства.
Отмечается, что никто из сбежавших не выходит на связь с украинским командованием, а управление подразделением, таким образом, было потеряно полностью.
Ранее стало известно, что командование ВСУ записывает в дезертиры солдат, пропавших без вести у Юнаковки в Сумской области. Источник агентства РИА рассказал, что командир 71-й отдельной егерской бригады ВСУ приказал записывать всех пропавших без вести в ходе военных действий военных в СОЧ.