В Австрии оценили рукопожатие Путина и Трампа

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Рукопожатие Трампа и Путина выглядело искренним

Рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа выглядело искренним. Так встречу двух лидеров оценила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

«Первое рукопожатие выглядело искренним. Очень полезно то, что Путин говорит по-английски. Пусть их встречи будут основательными, открывающими новую главу», — написала она.

Экс-министр также подчеркнула, что «мысли многих людей» сейчас на Аляске.

Ранее президенты РФ и США встретились в аэропорту Анкориджа. Американский лидер встретил российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, на лимузине которого и отправились на переговоры.