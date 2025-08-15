Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:31, 15 августа 2025Россия

В России раскрыли грубую ошибку Зеленского

Ковитиди: Зеленский совершил грубую ошибку, поставив на Великобританию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский совершил грубую ошибку, поставив на Британию и пытаясь манипулировать Соединенными Штатами с помощью Лондона. Такое мнение РИА Новости выразила экс-сенатор от Республики Крым, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Попытки Зеленского манипулировать Вашингтоном руками Лондона привели к обратному результату»,— отметила она. По словам Ковитиди, мнение Великобритании о том, что она может в своих интересах и интересах своих вассалов манипулировать Штатами, разбилось о нежелание американского президента Дональда Трампа принимать участие в проигрышных для Вашингтона сделках.

Она добавила, что Лондон, вынужденно следующий в фарватере политического курса США, не сможет остановить процесс мирного урегулирования, начало которому закладывают главы РФ и США. Ковитиди заключила, что у Европы нет иного пути, как принять условия игры, обозначенные Аляской.

Ранее американская газета The Hill сообщила, что Владимир Зеленский в ужасе из-за встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Как поясняется в статье, Зеленский боится, что Трамп может пойти на уступки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прибыл на встречу с Путиным

    Путин прибыл на Аляску

    На Украине сделали прогноз о переговорах Путина и Трампа

    Стало известно о реакции Европы на красную дорожку для Путина

    Россиянка отсудила у ТСЖ сотни тысяч рублей за упавший с крыши шифер

    Кортеж российской делегации выехал на место саммита Путина и Трампа

    Американских и российских журналистов перед саммитом на Аляске рассадили в разные стороны

    Дуа Липу сняли с голыми ягодицами во время занятия йогой

    Мусульмане в России устроили коллективную молитву об успехе переговоров Путина и Трампа

    Трамп покажет Путину свои истребители

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости