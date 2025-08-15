Ковитиди: Зеленский совершил грубую ошибку, поставив на Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский совершил грубую ошибку, поставив на Британию и пытаясь манипулировать Соединенными Штатами с помощью Лондона. Такое мнение РИА Новости выразила экс-сенатор от Республики Крым, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Попытки Зеленского манипулировать Вашингтоном руками Лондона привели к обратному результату»,— отметила она. По словам Ковитиди, мнение Великобритании о том, что она может в своих интересах и интересах своих вассалов манипулировать Штатами, разбилось о нежелание американского президента Дональда Трампа принимать участие в проигрышных для Вашингтона сделках.

Она добавила, что Лондон, вынужденно следующий в фарватере политического курса США, не сможет остановить процесс мирного урегулирования, начало которому закладывают главы РФ и США. Ковитиди заключила, что у Европы нет иного пути, как принять условия игры, обозначенные Аляской.

Ранее американская газета The Hill сообщила, что Владимир Зеленский в ужасе из-за встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Как поясняется в статье, Зеленский боится, что Трамп может пойти на уступки.