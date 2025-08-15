В США рассказали об ужасе Зеленского перед встречей Трампа и Путина

Hill: Зеленский в ужасе из-за встречи Трампа и Путина на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский в ужасе из-за встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает американская газета The Hill.

Как поясняется в статье, Зеленский боится, что Трамп может пойти на уступки. Кроме того, он обеспокоен тем, что Киев не участвует в переговорах, влияющих на ее будущее, пишет издание.

Ранее украинский лидер поручил разведке выяснить намерения России на встрече Трампа и Путина, которая пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Он подчеркнул, что ставки на текущих переговорах очень высоки, и выразил надежду, что по их итогам получится организовать трехстороннюю встречу лидеров.