Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 15 августа 2025Мир

В США рассказали об ужасе Зеленского перед встречей Трампа и Путина

Hill: Зеленский в ужасе из-за встречи Трампа и Путина на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ужасе из-за встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает американская газета The Hill.

Как поясняется в статье, Зеленский боится, что Трамп может пойти на уступки. Кроме того, он обеспокоен тем, что Киев не участвует в переговорах, влияющих на ее будущее, пишет издание.

Ранее украинский лидер поручил разведке выяснить намерения России на встрече Трампа и Путина, которая пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Он подчеркнул, что ставки на текущих переговорах очень высоки, и выразил надежду, что по их итогам получится организовать трехстороннюю встречу лидеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российской делегации призвали дождаться итогов встречи Путина и Трампа

    Трамп прибыл на встречу с Путиным

    В США рассказали об ужасе Зеленского перед встречей Трампа и Путина

    Раскрыты дальнейшие планы Путина после встречи с Трампом

    Снаряд ВСУ упал на многоквартирный дом в российском регионе

    На Западе назвали саммит на Аляске победой Путина вне зависимости от итогов

    Россияне вернулись к новостройкам

    В Японии указали на важную деталь в поездках Путина в США

    Посол раскрыл настроение перед саммитом Путина и Трампа

    Вице-президент США сделал заявление в преддверии встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости