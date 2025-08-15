Зеленский поручил разведке выяснить позицию России на переговорах с Трампом

Зеленский: Ожидаю доклада разведки о намерениях России на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разведке выяснить намерения Москвы на переговорах лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба главы украинского государства.

«Ожидаю сегодня же доклад разведки о текущих намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске», — заявил Зеленский.

Он добавил, что ставки на текущих переговорах очень высоки, и выразил надежду, что по их итогам получится организовать трехстороннюю встречу лидеров.

Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. В рамках переговоров лидеры двух стран проведут беседу один на один, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций.