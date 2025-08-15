В США рассказали об изменении отношения к конфликту на Украине

Экс-разведчик Риттер: Реалии конфликта на Украине становятся очевиднее для США

Реалии конфликта на Украине становятся все более очевидными для жителей Соединенных Штатов. Об этом РИА Новости сообщил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер.

«К этому конфликту больше не относятся романтично. На самом деле реалии конфликта становятся все более очевидны для американцев», — рассказал собеседник агентства. По словам эксперта, сторонники американского лидера Дональда Трампа не хотят войны с Россией.

Риттер добавил, что в случае, если Трамп сумеет укрепить свои позиции мирным соглашением, он «погубит всех в конгрессе», в особенности — республиканцев, выступающих против него.

