21:12, 15 августа 2025Мир

В Японии указали на важную деталь в поездках Путина в США

Sankei Shimbun: Визиты Путина в США приводили к новым этапам отношений
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President of Russia Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Встречи президента России Владимира Путина с лидерами США зачастую приводили к новым этапам отношений между двумя странами. На важную деталь поездок российского лидера в Штаты указало японское издание Sankei Shimbun.

«Отношения между США и Россией пережили несколько переходных периодов, включая углубление сотрудничества, рост взаимного недоверия и нарастание противоречий. Все предыдущие визиты Путина в США стали своего рода символами каждой из перечисленных эпох», — указано в материале.

РФ и США долгое время не могли преодолеть противоречия, однако встреча на Аляске может стать поворотным моментом и начать новый этап отношений двух государств, пишет газета.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным. «Я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет, то я очень быстро направлюсь домой», — сказал он.

