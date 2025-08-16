16 августа в России отмечается День малинового варенья. Во всем мире вспоминают короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и одного из главных злодеев комиксов — Джокера. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 16 августа, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России

День малинового варенья

Фото: Natalia Gusakova / Unsplash

16 августа, в самый разгар сезона заготовок, в России отмечается День малинового варенья. Это неофициальный праздник, который придумали в 2015 году, чтобы вспомнить одно древнерусское торжество — Малинник.

16 августа на Руси устраивали народные гулянья в честь этой ягоды, ведь со сладкой малиной народ связывал все самое приятное, отсюда и поговорка «Не жизнь, а малина!»

Праздники в мире

День памяти Элвиса Пресли

16 августа 1977 года не стало певца и актера Элвиса Пресли — короля рок-н-ролла и одного из самых успешных поп-артистов XX века.

Именно Пресли популяризировал рок-н-ролл и дал рождение новому музыкальному стилю — рокабилли. Помимо музыки, он активно снимался в кино — за годы карьеры артист сыграл в 31 фильме. Творчество артиста отмечено тремя премиями «Грэмми», Пресли — один из первых музыкантов, включенных в «Зал славы рок-н-ролла», журнал Rolling Stone поместил Элвиса на третье место в топе величайших певцов всех времен.

День Джокера

16 августа в мире отмечается день Джокера — популярного персонажа комиксов и фильмов, сумасшедшего эксцентричного злодея. Впервые этот герой появился на страницах комикса «Бэтмен» в 40-х годах прошлого века и с тех пор претерпел множество изменений. В числе самых ярких произведений о Джокере можно выделить графический роман Алана Мура «Убийственная шутка», фильмы «Темный рыцарь» и «Джокер».

Кадр: фильм «Темный рыцарь»

Какие еще праздники отмечают в мире 16 августа

День чуда-своими-руками;

День «Настоящая любовь навсегда»;

Международный день «Помашите в камеру видеонаблюдения».

Какой церковный праздник 16 августа

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aнтoния Ρимлянинa, чудoтвopцa Нoвгopoдcкoгo

Святой Антоний родился в Риме в 1067 году в богатой семье. В 17 лет он лишился родителей. Часть наследства он раздал нищим, часть — запечатал в бочке и пустил по морю, а сам удалился в пустынный монастырь. Когда на христиан начались гонения, братии пришлось разойтись. Согласно преданию, после долгих скитаний Антоний поселился на большом камне, который во время бури сорвало и понесло в море. Так он очутился неподалеку от Новгорода. С благословения местного святителя Антоний устроил здесь монастырь.

Через год новгородские рыболовы выловили бочку с наследством Антония. На эти деньги преподобный приобрел земли для обители. Много лет святой трудился на благо монастыря и вскоре был назначен игуменом. В 79 лет Антоний Римлянин отошел к Богу.

Посетительница у рельефной фигуры с крышки раки Святого Антония Римлянина, представленной на выставке в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 16 августа

День памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;

День памяти память мученика Раждена Перса;

День памяти священномученика Вячеслава Луканина, диакона;

День памяти преподобного Космы Отшельника.

Приметы на 16 августа

Какая погода 16 августа, такая будет и в октябре.

Домашние птицы начали линять — к заморозкам.

Мальчик, рожденный в этот день, будет с ветром в голове, а вот девочка будет обладать мужским характером.

Кто родился 16 августа

Пьер Ришар — французский актер, известный своими эксцентричными ролями. Несмотря на аристократическое происхождение, в юности он ушел из родного дома, чтобы вопреки запретам семьи стать актером.

Ришар стал легендой французского кино: он снимался в популярных картинах «Игрушка», «Невезучие», «Папаши», «Беглецы» и других. Помимо кино, актер увлекается виноделием, лыжным спортом и автогонками.

Фото: Francois Mori / AP

Мадонна — американская певица, танцовщица и продюсер, самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии «Книги рекордов Гиннесса». Ее композиции Material Girl, Like a Virgin, Vogue считаются классикой поп-музыки.

Кто еще родился 16 августа