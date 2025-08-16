Депутат предложил запретить наркодилерам работать курьерами

Депутат Госдумы Пискарев призвал не брать в курьеры насильников и наркодилеров

Гражданам, отбывшим наказание за изнасилования или преступления, связанные с распространением наркотиков, не следует разрешать работать курьерами. В поддержку такого ограничения прав в своем Telegram-канале выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его мнению, последние вместе с доставкой товаров могут вернуться к привычной деятельности и оставлять закладки. Помимо двух указанных категорий, Пискарев хотел бы запретить такой вид деятельности для людей, ранее судимых за преступления против государства. Он назвал предлагаемую меру «исключительно профилактической», чтобы не провоцировать лицо, ранее преступившее закон, пойти на рецидив, и отказался считать ее дискриминацией.

Таким образом, депутат выступил в поддержку инициативы спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил о необходимости ограничить возможность устроиться курьерами для тех лиц, что имеют судимость за определенные преступления. Сам он не уточнил, о каких категориях работников идет речь.

Ранее президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков предупредил, что введенный в Санкт-Петербурге запрет на работу мигрантов в службах доставки приведет к стремительному росту цен и ухудшению качества услуг, то есть увеличению сроков обслуживания. По его словам, в городе каждый третий курьер — мигрант, и оперативно заменить их не выйдет.