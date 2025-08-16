Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:21, 16 августа 2025Экономика

Депутат предложил запретить наркодилерам работать курьерами

Депутат Госдумы Пискарев призвал не брать в курьеры насильников и наркодилеров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Гражданам, отбывшим наказание за изнасилования или преступления, связанные с распространением наркотиков, не следует разрешать работать курьерами. В поддержку такого ограничения прав в своем Telegram-канале выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его мнению, последние вместе с доставкой товаров могут вернуться к привычной деятельности и оставлять закладки. Помимо двух указанных категорий, Пискарев хотел бы запретить такой вид деятельности для людей, ранее судимых за преступления против государства. Он назвал предлагаемую меру «исключительно профилактической», чтобы не провоцировать лицо, ранее преступившее закон, пойти на рецидив, и отказался считать ее дискриминацией.

Таким образом, депутат выступил в поддержку инициативы спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил о необходимости ограничить возможность устроиться курьерами для тех лиц, что имеют судимость за определенные преступления. Сам он не уточнил, о каких категориях работников идет речь.

Ранее президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков предупредил, что введенный в Санкт-Петербурге запрет на работу мигрантов в службах доставки приведет к стремительному росту цен и ухудшению качества услуг, то есть увеличению сроков обслуживания. По его словам, в городе каждый третий курьер — мигрант, и оперативно заменить их не выйдет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским после встречи с Путиным

    Россияне начали скупать одну вещь из-за Лаврова

    Во Франции назвали встречу Путина и Трампа исторической

    В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Раскрыты подробности экстренной встречи послов ЕС

    В России понадеялись на скорое завершение СВО

    В России ответили на сообщения о достижении воздушного перемирия на Украине

    Российские войска заняли населенный пункт в Днепропетровской области

    Мошенники начали подменять контакты в телефонной книге жертв

    Армия России заняла населенный пункт под Донецком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости