Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным

Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с главой России Владимиром Путиным заявил, что отношения лидеров двух государств всегда были прекрасными. Он высказался об этом в интервью американскому телеканалу Fox News.

Глава США также дал оценку завершившемуся саммиту с российским коллегой Владимиром Путиным. По его мнению, встреча прошла «на десятку» по десятибалльной шкале. В свою очередь, Путин оценил состоявшийся диалог как «очень хороший».

Ранее Трамп заявил, что в ходе встречи с российским лидером на военной базе Элмендорф-Ричардсон удалось договориться по очень многим пунктам. Однако по ряду ключевых аспектов, включая конфликт на Украине, сделки пока нет.