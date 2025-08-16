В США увидели угрозу в адрес Путина в одном жесте Трампа

Fox News: Трамп пролетом бомбардировщика B-2 пригрозил Путину

Пролет бомбардировщика B-2 Spirit над президентом России Владимиром Путиным является предупреждением, что его могут ждать «очень серьезные последствия». Увидеть угрозу в жесте американского лидера Дональда Трампа смог конгрессмен Брайан Маст в интервью Fox News.

«Думаю, это была не случайность. Очевидно, что пролет B-2 над головой Путина был для него сигналом, что, когда Трамп говорит о "серьезных последствиях", он действительно имеет это ввиду», — считает он.

По мнению конгрессмена, Трамп таким образом мог намекнуть, что поставляемое в страны НАТО оружие способно достичь Москвы, Санкт-Петербурга, нефтеперерабатывающих заводов и других объектов. При этом США также могут поставить еще больше оружия Украине. «Это то, что я прочитал между строк в этот момент», — заключил Маст.

Ранее Трамп дал оценку завершившемуся саммиту с Путиным. По его словам, встреча прошла «на десятку».