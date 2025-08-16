Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:41, 16 августа 2025Мир

В США увидели угрозу в адрес Путина в одном жесте Трампа

Fox News: Трамп пролетом бомбардировщика B-2 пригрозил Путину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Пролет бомбардировщика B-2 Spirit над президентом России Владимиром Путиным является предупреждением, что его могут ждать «очень серьезные последствия». Увидеть угрозу в жесте американского лидера Дональда Трампа смог конгрессмен Брайан Маст в интервью Fox News.

«Думаю, это была не случайность. Очевидно, что пролет B-2 над головой Путина был для него сигналом, что, когда Трамп говорит о "серьезных последствиях", он действительно имеет это ввиду», — считает он.

По мнению конгрессмена, Трамп таким образом мог намекнуть, что поставляемое в страны НАТО оружие способно достичь Москвы, Санкт-Петербурга, нефтеперерабатывающих заводов и других объектов. При этом США также могут поставить еще больше оружия Украине. «Это то, что я прочитал между строк в этот момент», — заключил Маст.

Ранее Трамп дал оценку завершившемуся саммиту с Путиным. По его словам, встреча прошла «на десятку».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выиграл еще время». Как на Украине оценили встречу Путина и Трампа?

    Трамп отказался отвечать на один вопрос о переговорах с Путиным

    Трамп рассказал о предоставленном Путиным документе

    Трамп заявил о возможности закончить конфликт на Украине за «достаточно короткий» срок

    Трамп высказался о согласовании с Путиным гарантий безопасности для Украины

    Трамп оценил вероятность введения пошлин против России и ее партнеров

    В США увидели угрозу в адрес Путина в одном жесте Трампа

    Трамп пообещал подумать над усилением давления на Россию

    Трамп призвал Зеленского признать потери в конфликте

    Трамп высказался о ядерном потенциале России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости