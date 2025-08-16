Мир
В Японии оценили последствия переговоров Путина и Трампа

Профессор Кумо: Встреча Путина и Трампа имеет значение для всего мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа повлияет не только на отношения двух стран, но и на весь мир. Так последствия переговоров оценил профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо в интервью РИА Новости.

По его словам, Трамп признал тот факт, что Москва всерьез рассматривает перспективу завершения конфликта на Украине, в связи с чем Вашингтон воздержится от введения новых санкций против РФ. Он подчеркнул, что Путин в ходе пресс-конференции отдельно отметил важность «устранения коренных причин» украинского кризиса.

«В этом отношении я считаю, что личная встреча двух президентов имела значение не только для США и России, но и для всего мира», — сказал Кумо.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предсказал реакцию Украины на предложения США и России. По его словам, европейские страны и Киев будут саботировать мирный процесс.

