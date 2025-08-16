ВСУ попытались атаковать российский регион во время встречи Трампа и Путина

МО РФ: Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Ростовской областью

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать российский регион на фоне саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Они были сбиты над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ.

С 22:55 по московскому времени до полуночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных аппарата самолетного типа.

Ранее стало известно, что снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке, жертвой стал один человек, еще несколько получили ранения. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что таким образом Киев пытается сорвать переговоры Путина и Трампа. По его словам, атака на город являлась провокацией в преддверии встречи двух лидеров и была направлена на дестабилизацию обстановки в регионе.