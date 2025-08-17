Губернатор Нижегородской области назвал цель ночной атаки ВСУ

Никитин: Атака дронов ВСУ была направлена на промышленное предприятие

Атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Нижегородскую область была направлена на промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью была отражена атака БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру»), которые были направлены в сторону промпредприятия», — назвал он цель ночной атаки.

Отмечается, что по предварительным данным, пострадавших нет.

12 августа стало известно, что в результате удара ВСУ по Нижегородской области умер один из пострадавших. При отражении атаки один человек скончался на месте, еще двое пострадали и были госпитализированы.