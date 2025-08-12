При ударе ВСУ по российскому региону погиб человек

Губернатор Никитин: Умер один из пострадавших при атаке ВСУ на Арзамас

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Нижегородской области умер один из пострадавших. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Украинские беспилотники атаковали регион в ночь на понедельник, 11 августа. По словам Никитина, целью удара стали промышленные предприятия. При отражении атаки один человек скончался на месте, еще двое пострадали и были госпитализированы.

«Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное», — сообщил губернатор. Он выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ сбросили шесть управляемых авиабомб на российские объекты. О каких именно точках идет речь, в ведомстве не уточнили.