Украина сбросила шесть управляемых авиабомб на российские объекты

Минобороны: ВСУ сбросили шесть управляемых авиабомб на российские объекты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили шесть управляемых авиабомб на российские объекты. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, продолжили в министерстве, системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 179 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

При этом в оборонном ведомстве не уточнили, на какие именно точки были сброшены авиационные бомбы.

В ночь на вторник, 12 августа, жители Ставрополя сообщили о взрывах. По словам местных, были замечены беспилотники, летящие на низкой высоте. В свою очередь в Минобороны отметили, что над Ставропольским краем за ночь перехватили три беспилотника, под удар также попала Ростовская область.