03:23, 12 августа 2025Россия

Очевидцы сообщили об атаке дронов и взрывах в Ставрополе

Shot: В Ставрополе произошли взрывы, сработала система ПВО по беспилотникам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Очевидцы сообщили об атаке дронов и взрывах в Ставрополе, передает Telegram-канал Shot.

Местные жители услышали характерный звук пролета беспилотников около трех часов ночи, после этого раздалось около пяти взрывов, в небе были видны вспышки. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Местные пишут, что дроны летели на низкой высоте. В данный момент официально информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в публикации.

Также сообщается о сигнале тревоги в соседнем Невинномысске. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил, что в регионе объявлена беспилотная опасность.

Ранее, 10 августа, ВСУ впервые атаковали Коми. При ударе, предварительно, использовались польские дроны FlyEye, которые могли запускать из Черниговской области. Из-за опасности БПЛА приостанавливал полеты аэропорт Ухты. Никто не пострадал.

