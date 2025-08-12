Очевидцы сообщили об атаке дронов и взрывах в Ставрополе

Shot: В Ставрополе произошли взрывы, сработала система ПВО по беспилотникам

Очевидцы сообщили об атаке дронов и взрывах в Ставрополе, передает Telegram-канал Shot.

Местные жители услышали характерный звук пролета беспилотников около трех часов ночи, после этого раздалось около пяти взрывов, в небе были видны вспышки. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Местные пишут, что дроны летели на низкой высоте. В данный момент официально информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в публикации.

Также сообщается о сигнале тревоги в соседнем Невинномысске. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил, что в регионе объявлена беспилотная опасность.

Ранее, 10 августа, ВСУ впервые атаковали Коми. При ударе, предварительно, использовались польские дроны FlyEye, которые могли запускать из Черниговской области. Из-за опасности БПЛА приостанавливал полеты аэропорт Ухты. Никто не пострадал.