Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 25 БПЛА ВСУ над Ростовской областью и Ставропольем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 12 августа, ударили по России с помощью двух десятков беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале .

По информации ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 23:50 по московскому времени до 3:40 следующего дня. За этот период средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 25 летательных аппаратов.

Противник, по данным министерства, выпустил по Ростовской области 22 летательных аппарата, еще 3 — по Ставропольскому краю. Как уточнял глава Ставрополя Иван Ульянченко, в городе оказался поврежден социальный объект — там выбиты стекла.

Вечером в понедельник, 11 августа, ВСУ атаковали Оренбургскую область — находящийся в полутора тысячах километрах от границы российский регион. Минобороны тогда сообщило о перехвате пяти летательных аппаратов над Оренбургской и Самарской областями.