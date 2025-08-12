Глава Ставрополя раскрыл последствия удара ВСУ

Глава Ставрополя Ульянченко: При атаке БПЛА пострадал социальный объект

При атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ставрополь пострадал социальный объект. Подробности об этом раскрыл глава российского города Иван Ульянченко в Telegram-канале.

«Выбиты стекла в одном из социальных объектов. На месте работают все экстренные службы города. На всей территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности», — сообщил мэр.

По его словам, летательные аппараты подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средствами противовоздушной обороны (ПВО). Никто, предварительно, не пострадал. Других данных о ситуации глава города не привел.

Жители Ставрополя сообщили о взрывах в ночь на вторник, 12 августа. Местные сообщили, что видели беспилотники, которые летели на низкой высоте. По данным Минобороны, над Ставропольским краем за ночь перехватили три беспилотника, под удар также попала Ростовская область.