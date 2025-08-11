Россия
20:22, 11 августа 2025

ВСУ атаковали находящийся в полутора тысячах километрах от границы российский регион

Минобороны: Силы ПВО сбили 5 дронов ВСУ над Самарской и Оренбургской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Оренбургскую область — регион, который находится в полутора тысячах километров от границы. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 14:50 до 17:10 по московскому времени. За это время средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять летательных аппаратов над Оренбургской и Самарской областями.

Об атаке на Оренбургскую область 11 августа также сообщал губернатор региона Евгений Солнцев. Он заверял, что ситуация находится под контролем. В целях безопасности в аэропорту Оренбурга был введен план «Ковер», который подразумевает временный запрет на взлет и посадку в воздушной гавани.

Ранее генерал Владимир Попов заявлял, что в отдаленные от границы российские регионы ВСУ могли запускать беспилотники с территории России. Это, во-первых, связано с нехваткой у противника беспилотников большой дальности, и, во-вторых, объясняется тем, что запущенные за территорией России беспилотники обнаружили и сбили бы силы ПВО за время полета до целей.

