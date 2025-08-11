Генерал заявил о возможном запуске дронов ВСУ из России и привел два аргумента

Генерал Попов: ВСУ могли выпускать дроны по Нижнему Новгороду и Рязани из России

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли запускаться по Нижнему Новгороду, Рязани и Московскому региону с территории России, считает генерал-майор Владимир Попов. В беседе с «Аргументами и фактами» он обосновал свою точку зрения и привел два аргумента.

«С Украины они бы так далеко не долетели. Во-первых, у них мало осталось беспилотников большой дальности. Это, например, турецкие Bayraktar, которых у ВСУ осталось столько, что по пальцам одной руки пересчитать можно, ну, может, двух. Во-вторых, дроны быстро бы обнаружили и сбили российские средства ПВО», — сказал специалисты.

По его словам, запустить дроны могли злоумышленники, которым представители украинских специальных служб обещали выплатить вознаграждение. Они, вероятно, пользовались беспилотниками средней дальности, дальность полета которых составляет около 400 километров.

В ночь на 11 августа ВСУ выпустили по России 32 дрона. Их сбили над Белгородской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом. Впоследствии днем сообщалось о новых атаках по Брянской области и Московскому региону.