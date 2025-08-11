Минобороны раскрыло подробности о новых ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 20 беспилотников над тремя регионами и Черным морем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили пытаться атаковать Россию и выпустили еще два десятка беспилотников. Подробности об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытки атак были предприняты в период с 7:20 до 13:00 по московскому времени. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 летательных аппаратов над тремя регионами России и Черным морем.

По данным ведомства, расчеты ПВО сбили беспилотники над Калужской и Брянской областями, а также над Московским регионом и Черным морем. Сколько конкретно БПЛА сбили над каждым регионом, в министерстве не уточнили.

В ночь на 11 августа ВСУ выпустили по России 32 дрона. Их сбили над Белгородской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.