Десятки дронов ВСУ попытались ночью атаковать Россию

Минобороны России: Системы ПВО за ночь сбили 32 украинских БПЛА
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили десятки украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили для атаки 32 дрона самолетного типа.

Из них семь перехватили в Белгородской области, по пять — в Калужской и Брянской, еще четыре в Крыму. Помимо того, по два беспилотника было уничтожено над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями, а также в Московском регионе, еще один — в Тульской области.

Накануне украинские войска впервые с помощью беспилотников атаковали Республику Коми. По предварительным данным, при ударе задействовались польские дроны FlyEye, их могли запустить из Черниговской области.

