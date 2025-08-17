Экономика
16:05, 17 августа 2025Экономика

На Крымском мосту образовалась пробка из тысячи авто

Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На Крымском мосту образовалась пробка. В зоне ожидания находятся более тысячи автомобильных средств, об этом сообщается в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.

По состоянию на 15:00 мск, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани скопились 1096 машин, а со стороны Керчи — 794. С обеих сторон время ожидания составляло от трех часов и более.

Пробка в тысячу авто и более со стороны Тамани наблюдается с 11:00 воскресенья, 17 августа. Ее пик пришелся на 14:00, когда в очереди находились более 1,1 тысячи машин.

Ранее о пробке на Крымском мосту сообщалось 15 августа. Тогда на транспортном переходе скопилось 1,42 тысячи автомобилей.

