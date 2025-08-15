Путешествия
05:32, 15 августа 2025Путешествия

На Крымском мосту увеличилась пробка

Автомобильная пробка у Крымского моста увеличилась до 1420 машин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Unsplash

Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1420 машин. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.

Известно, что время ожидания составляет около четырех часов. Со стороны Тамани очередь перед пунктом ручного досмотра отсутствует. «В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1420 транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что водителей, которые пытаются проскочить очередь на Крымском мосту, начнут лишать прав. Меру решили ввести, поскольку все больше автомобилистов, в особенности жителей Крыма, пытаются проскочить пробку на мосту без очереди.

