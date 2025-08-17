В ДНР заявили о желании Киева и Европы помешать мирному регулированию

Глава ДНР Пушилин: Киев и Европа могут помешать достижению мира на Украине

Киев и европейские лидеры могут помешать достигнуть мира на Украине, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал итоги встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. «Что может помешать мирному регулированию? Это позиция руководства оставшейся части Украины и позиция европейских партнеров», — отметил Пушилин.

Он добавил, что европейские страны нацелены на то, «чтобы перевооружаться и прочее», поэтому мир на Украине их не интересует. По мнению политика, они хотят, чтобы конфликт продолжался как можно дольше.

Ранее Пушилин заявил о необходимости полноценного мира на Украине.