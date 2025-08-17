Мир
11:59, 17 августа 2025Мир

Раскрыто настроение Трампа после переговоров с Путиным

WSJ: Трамп выглядел уставшим и раздраженным после переговоров с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Jae C. Hong / AP

Во время телефонного разговора с лидерами стран Европейского союза (ЕС) президент США Дональд Трамп выглядел уставшим и раздраженным после встречи с российским главой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Во время телефонного разговора около 3 часов утра по центральноевропейскому времени в субботу Трамп сообщил европейским лидерам, что работал 24 часа подряд и выглядел уставшим и раздраженным на Путина», — передает издание слова официальных лиц, участвовавших в разговоре.

По словам источников, Трамп также заявил, что рассмотрит возможность возобновления угрозы немедленных санкций против России только в том случае, если трехсторонние переговоры не приведут к достижению мира.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио оценил российско-американский саммит на Аляске. Он отметил, что переговоры прошли хорошо и продуктивно.

    Все новости