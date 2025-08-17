Госсекретарь США оценил саммит на Аляске в беседе с российским журналистом

Госсекретарь США Рубио назвал продуктивным саммит на Аляске

Госсекретарь США Марко Рубио оценил российско-американский саммит на Аляске в комментарии для программы «Москва.Кремль.Путин». Фрагмент соответствующего видео опубликовал в своем Telegram-канале ее ведущий Павел Зарубин.

«Очень хорошо. Было очень продуктивно», — сказал Рубио, отвечая на вопрос журналиста.

Зарубин также отметил, что американский политик встретил российскую съемочную группу с улыбкой.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске исторической.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча прошла в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось. Российский лидер оценил диалог как очень хороший. Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на десять баллов из десяти.