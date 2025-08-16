Мир
12:36, 16 августа 2025

Во Франции назвали встречу Путина и Трампа исторической

Французская партия «Патриоты»: Встреча Путина и Трампа историческая
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске исторической. Его слова приводит РИА Новости.

Филиппо отметил, что эти переговоры сломали «стену запретов». Он также добавил, что «еврофанатики» в ярости от саммита, как и французский лидер Эммануэль Макрон.

15 августа на Аляске состоялась первая за четыре года встреча российского и американского лидеров. Трамп оценил встречу на десять из десяти, признав при этом, что сделки добиться не удалось. Путин, в свою очередь, также выразил удовлетворение от прошедших переговоров.

