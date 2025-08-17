Умер звезда «Звездных войн» и «Супермена»

Знаменитый актер Теренс Стэмп ушел из жизни в Лондоне на 88-м году жизни

Знаменитого британского актера Теренса Стэмпа, известного по роли генерала Зода в «Супермене», не стало на 88-м году жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи актера.

Сердце Стэмпа, впервые получившего известность еще в 1960-х годах, перестало биться утром в воскресенье, 17 августа, в Лондоне. «Он оставил после себя необыкновенное творческое наследие, которое будет вдохновлять людей еще много лет», — говорится в заявлении его родных. Не уточняются, страдал ли артист от какой-то болезни.

Актер, родившийся в лондонском Ист-Энде в 1938 году, сыграл более 100 ролей в кино — от авангардного фильма Паоло Пазолини «Теорема» до культового кино 1994 года «Приключения Присциллы, королевы пустыни». Мировую известность ему принесла роль злодея генерала Зода в фильмах о Супермене. За роль в фильме «Билли Бад» (Billy Budd, 1986) он был номинирован на «Оскар». Позже он стал известен по роли генерала Зода в фильмах «Супермен» (Superman, 1978) и «Супермен-2» (Superman II, 1980). Многим Стэмп знаком по роли канцлера Валорума в фильме «Звездные войны. Эпизод I — Скрытая угроза» (Star Wars: Episode I — The Phantom Menace, 1999).

В последние годы жизни Стэмп снимался в голливудских блокбастерах, включая «Операцию Валькирия» с Томом Крузом в главной роли.

