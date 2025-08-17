Россия
09:58, 17 августа 2025

В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Глава СРЗП Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в РФ
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Трудовым мигрантам, которые приезжают в Россию на заработки, следует запретить привозить в страну свои семьи. С таким предложением выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, сообщает ТАСС в воскресенье, 17 августа.

Так политик прокомментировал проблему переполненных детских садов и школ в популярных у мигрантов регионах. Миронов указал, что многие из прибывающих в Россию граждан зарубежных стран не собираются работать, «но они везут сюда семьи». По его мнению, иностранные специалисты должны приезжать в Россию на заработки без семей и уезжать после завершения трудовой деятельности.

«Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов — хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, — но, если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали», — отметил политик.

Ранее в августе сообщалось, что в новом учебном году в школах Центральной России станет в 10 раз меньше детей мигрантов, которые массово проваливают обязательный тест по русскому языку. С апреля 2025 года будущим первоклассникам необходимо продемонстрировать умение вести диалог и владение лексикой, а второклассникам и старше — грамотность.

