В МИД Франции прокомментировали демилитаризацию Украины

Аддад: МИД Франции считает неприемлемой демилитаризацию Украины

Франция считает неприемлемой идею демилитаризации Украины и считает, что укрепление украинской армии должно стать одной из гарантий безопасности постсоветской страны. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в беседе с газетой La Tribune Dimanche.

«Мы ведем разработку (гарантий безопасности) вместе с нашими британскими партнерами и "коалицией желающих". Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения "демилитаризировать" Украину являются неприемлемыми», — подчеркнул Аддад.

По его словам, страны-члены «коалиции желающих» готовы играть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Россия была бы не против того, чтобы Штаты предоставили Украине прямые гарантии безопасности.