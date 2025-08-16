Трамп допустил согласие России на одно решение по Украине

Bloomberg: Трамп считает, что РФ не против гарантий безопасности Украине от США

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия была бы не против того, чтобы США предоставили Украине прямые гарантии безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Трамп сказал европейским лидерам, что США готовы внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности Украине, если они не будут связаны с Североатлантическим альянсом. Американский лидер предположил, что президент России Владимир Путин не будет против этого», — рассказали собеседники агентства.

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будут предоставлены не в формате НАТО. Он также сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным им удалось во многом согласовать в том числе этот вопрос.

Кроме того, российский лидер в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом заявил о необходимости обеспечения безопасности Украины. Он подчеркнул, что Москва готова над этим работать.