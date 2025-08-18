Экономика
Цена ремонта европейских автомобилей в России взлетела

«Известия»: Отремонтировать автомобиль из Европы в России стало дороже на треть
За последний год средняя стоимость ремонта автомобилей из Европы в России подскочила на 25-35 процентов. Об этом со ссылкой на участников рынка и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) пишут «Известия».

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал, что восстановление европейских автомобилей по ОСАГО подорожало на 31,8 процента, до 173,3 тысячи рублей.

Независимый эксперт Андрей Бархота добавил, что в зависимости от модели цена ремонта увеличилась 25-65 процентов, причем нижняя граница возникает только из-за использования неоригинальных запчастей.

Представитель ВСС указал, что одной из причин взлета расходов стал рост стоимости самого ремонта, что связано с нехваткой специалистов. По словам Бархоты, сказались общая инфляция и переманивание компетентных сотрудников, которые занимаются автосервисы.

Еще одной причиной называются цены на детали, которые могут увеличиваться в два раза, если владелец хочет получить деталь быстрее. По данным компании «Согаз», запчасти для Renault за год выросли в цене на 33 процента, для Skoda — на 20 процентов, для Volkswagen — на 70 процентов и более.

Эти издержки участники рынка связывают с санкционным давлением. Сроки поступления запчастей растут, а спрос сохраняется, поэтому поставщики поднимают цены. Предпосылок для изменения тенденции нет, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Напротив, если сложности с логистикой сохранятся, то можно ожидать дополнительного роста.

По мнению аналитика, для премиум-сегмента к концу года удорожание деталей может превысить 40 процентов, так как в нем потребность в оригинальных деталях особенно высока.

В июле сообщалось, что по итогам 12 месяцев стоимость регулировки схода-развала колес в среднем подорожала на 45 процентов, до 2427 рублей, а мойка — на 25 процентов.

