Глава ДНР заявил об улучшении позиций российских военных

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) улучшают позиции на краснолиманском направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Пушилин уточнил, что российские военные добились улучшения позиций в Шандриголово и в Среднем. «Ну и в целом еще есть ряд таких более локальных участков, где также наши подразделения улучшили свои позиции», — отметил он.
Ранее Пушилин сообщил, что российские военные полностью контролируют ход боевых действий у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. «Здесь все темпы противостояния и всю саму картину тоже создают наши бойцы», — отметил он.