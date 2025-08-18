Бывший СССР
Глава ДНР заявил об улучшении позиций российских военных

Глава ДНР Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на нескольких направлениях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) улучшают позиции на краснолиманском направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что российские военные добились улучшения позиций в Шандриголово и в Среднем. «Ну и в целом еще есть ряд таких более локальных участков, где также наши подразделения улучшили свои позиции», — отметил он.

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные полностью контролируют ход боевых действий у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. «Здесь все темпы противостояния и всю саму картину тоже создают наши бойцы», — отметил он.

