Пушилин: Российские военные контролируют ход БД у Клебан-Быкского водохранилища

Российские военные полностью контролируют ход боевых действий (БД) у Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, разместив его в своем Telegram-канале.

«Здесь все темпы противостояния и всю саму картину тоже создают наши бойцы», — сказал он, добавив, что после освобождения Часова Яра подразделения Вооруженных сил (ВС) России успешно продвигаются на константиновском направлении.

Глава ДНР также рассказал, что российские военные успешно действуют на краснолиманском направлении.

«Может быть, на количестве освобожденных [населенных] пунктов это не сильно отображается, но там каждые 100 метров с учетом рельефа местности, с учетом леса, конечно же, играют весьма важную роль», — отметил Пушилин.

Ранее 17 августа сообщалось, что российскими военными нанесен удар по скоплению военной техники и артиллерийских систем в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части ДНР. «Вскрыли место скопления военной техники и артиллерийских систем. Детонировало хорошо», — рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.