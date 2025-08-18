Легкомоторный самолет пролетел над головами гольфистов и рухнул на поле для игры

PerthNow: Воздушное судно потерпело крушение на поле для гольфа в Австралии

Легкомоторный самолет, совершавший тренировочный полет, потерпел крушение на поле для игры в гольф в Австралии. Об этом сообщает издание PerthNow.

Авиаинцидент произошел 17 августа в Сиднее. Воздушное судно Piper PA-28-149 Cherokee вылетело из пригорода Камден около 13:00 и должно было приземлиться в городе Вуллонгонг. Однако во время полета пилот потерял управление и начал снижаться над игровым полем Mona Vale, на котором в это время находились несколько человек.

Борт пролетел над головами гольфистов и рухнул на газон. Игроки закричали и бросились к самолету, обломки которого оказались разбросаны на поле. Пилот и инструктор в возрасте около пятидесяти лет получили легкие травмы и были госпитализированы. На данный момент Австралийское бюро безопасности на транспорте расследует инцидент.

Ранее воздушное судно упало в океан неподалеку от пляжа в американском штате Северная Каролина и попало на видео. Во время полета легкомоторный самолет столкнулся с техническими неполадками, после чего пилот решил совершить экстренную посадку.