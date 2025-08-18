Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:04, 18 августа 2025Путешествия

Легкомоторный самолет пролетел над головами гольфистов и рухнул на поле для игры

PerthNow: Воздушное судно потерпело крушение на поле для гольфа в Австралии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: JessicaGirvan / Shutterstock / Fotodom

Легкомоторный самолет, совершавший тренировочный полет, потерпел крушение на поле для игры в гольф в Австралии. Об этом сообщает издание PerthNow.

Авиаинцидент произошел 17 августа в Сиднее. Воздушное судно Piper PA-28-149 Cherokee вылетело из пригорода Камден около 13:00 и должно было приземлиться в городе Вуллонгонг. Однако во время полета пилот потерял управление и начал снижаться над игровым полем Mona Vale, на котором в это время находились несколько человек.

Материалы по теме:
В Индии пассажирский самолет рухнул на дом, погибли сотни человек. Кадры с места катастрофы
В Индии пассажирский самолет рухнул на дом, погибли сотни человек.Кадры с места катастрофы
12 июня 2025
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021

Борт пролетел над головами гольфистов и рухнул на газон. Игроки закричали и бросились к самолету, обломки которого оказались разбросаны на поле. Пилот и инструктор в возрасте около пятидесяти лет получили легкие травмы и были госпитализированы. На данный момент Австралийское бюро безопасности на транспорте расследует инцидент.

Ранее воздушное судно упало в океан неподалеку от пляжа в американском штате Северная Каролина и попало на видео. Во время полета легкомоторный самолет столкнулся с техническими неполадками, после чего пилот решил совершить экстренную посадку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественная России страна наращивает военные поставки ВСУ. Что об этом известно?

    Трамп разразился гневом

    В Госдуме захотели в пять раз повысить сбор за права для одной категории водителей

    Трамп сделал громкое заявление об «игре на победу»

    На Украине заявили о намерении получать газ из Азербайджана

    В России призвали депутатов Госдумы отказаться от зарплаты

    Иракли раскритиковал избитого им Гребенщикова

    Легкомоторный самолет пролетел над головами гольфистов и рухнул на поле для игры

    Еще в одном российском городе появится памятник Дзержинскому

    Страна Европы перестала получать нефть по «Дружбе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости