Россия
05:56, 18 августа 2025

Мошенники придумали схему обмана россиян под предлогом ускорения записи к врачам

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Мошенники придумали схему обмана россиян под предлогом ускорения записи к врачам. Они убеждают жертву установить программу удаленного доступа к телефонам под видом специального приложения и похищают деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Злоумышленники связываются с человеком в мессенджере, называют имя и отчество, после чего спрашивают, сколько времени уходит на запись к доктору. Если у собеседника есть жалобы, ему предлагают установить приложение якобы для просмотра свободных талонов.

Жертва обмана скачивает файл, который оказывается программой удаленного доступа к телефону. Мошенники получают возможность войти в онлайн-банк и похитить деньги.

В МВД призвали россиян не скачивать подозрительные приложения по просьбе неизвестных лиц, и не сообщать сведения о своих финансах.

Ранее Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредило о том, что взлом аккаунта в социальных сетях мошенниками может повлечь за собой множество последствий.

