07:30, 18 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Психолог рассказал о быстрых способах справиться с тревожностью

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Для скорой победы над тревожностью существуют дыхательные техники и методы релаксации, но все они помогают краткосрочно и дают лишь временный результат. В разговоре с «Лентой.ру» психолог Павел Жавнеров также посоветовал для более длительного снижения тревожности не отказываться от успокоительных и транквилизаторов.

«Когда мы говорим о тревожности, то есть несколько техник, которые помогают снять ее в моменте — это дыхание по квадрату, техника «4-7-8», релаксация по Джекобсону. В принципе, есть еще много других способов, которые помогают успокоиться на физическом уровне, нормализовать свое дыхание и таким образом успокоить вегетативную нервную систему, которая при тревоге возбуждается», — сказал Жавнеров.

Также можно про себя считать выдохи, стараясь сделать каждый плавным, — от 1 до 10, порекомендовал он. При этом Жавнеров отметил, что все эти способы работают с тревожностью краткосрочно и дают только временный результат. Альтернативный вариант, который работает дольше, — успокоительные и транквилизаторы.

Самый эффективный способ избавиться от тревоги долгосрочно — это снижать общий уровень тревожности, потому что когда уровень тревожности снижен, то даже во время стрессовой ситуации тревога может не возникнуть. Для этого нужно использовать когнитивно-поведенческую психотерапию, научиться фиксировать и разбирать свои тревожные события, научиться менять к ним свое восприятие

Павел Жавнеровпсихолог

По мнению врача-психотерапевта Рашида Хамидуллина, чаще всего россияне страдают от депрессивных и тревожных расстройств. Россияне все чаще жалуются на плохое настроение, тревожность, страх, напряженность, раздражительность и нарушения сна, сообщал специалист. Некоторые также ощущают нехватку воздуха, учащенное сердцебиение, утомляемость и трудности с концентрацией внимания. Появление таких симптомов обусловлено стрессом, трудностями в жизни, хроническим переутомлением и недостатком сна, считает он.

