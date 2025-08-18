Стало известно время начала двусторонней встречи Трампа и Зеленского

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне начнется в понедельник в 20:15 мск

Двусторонняя встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского начнется в 20:15 мск. Многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС стартует в 22:00 мск, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.

В 19:00 мск европейские лидеры прибудут в Белый дом. В 20:00 мск Трамп поприветствует Зеленского, после чего они начнут встречу в 20:15 мск.

В 21:15 мск Трамп поприветствует лидеров стран Евросоюза, а в 21:30 мск они сделают совместную фотографию. При этом в 22:00 мск начнется их встреча.

Сам Дональд Трамп анонсировал «большой день» в Белом доме в преддверии встречи с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским по украинскому урегулированию. По словам политика, он никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно.

Ранее президент Штатов заявил, что украинский лидер может завершить конфликт с Россией «почти немедленно». Как считает Трамп, у Зеленского есть возможность завершить конфликт, если он откажется от Крыма и членства страны в НАТО.

