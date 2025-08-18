Студентки потрясли ягодицами на фоне храма Христа Спасителя и поплатились

В Москве студенток Строгановки отчислили за танцы на фоне храма Христа Спасителя

В Москве студенток РГХПУ имени С. Г. Строганова отчислили за танцы на фоне храма Христа Спасителя. Об этом журналистам издания «Подъем» рассказали в вузе.

В июне в сети было опубликовано видео, на котором три девушки в мини-юбках трясут ягодицами на фоне храма. Внимание к ролику привлекли активисты движения «Сорок сороков».

В университете решение об исключении девушек обосновали тем, что «такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза». Кроме того, россиянок привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Издание опубликовало ответ одного из подразделений столичного управления МВД России, в котором говорится об этом. Адресат скрыт — вероятно, он и является автором обращения, на основании которого наказали девушек.

Ранее в Сибири студентке пригрозили отчислением за лайк поста о задержании проректора. О схожих угрозах заявили еще несколько человек.