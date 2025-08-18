Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:24, 18 августа 2025Россия

Участник «Бахмутской мясорубки» рассказал об отношении бойцов к бунту ЧВК «Вагнер»

Российский боец Снегирев: В войсках бунт «Вагнера» вызвал гнев и недоумение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник «Бахмутской мясорубки» Алексей Снегирев рассказал об отношении бойцов к бунту ЧВК «Вагнер». Интервью с ним опубликовано на портале amic.ru.

По его словам, в зоне спецоперации мятеж ЧВК не был основной темой. По словам Снегирева, о происходившем тогда в войсках «разговаривали, но не много». «Но это дома можно за стаканом обсуждать, а там боевые действия, поэтому долгих обсуждений не было», — пояснил ветеран.

При этом Снегирев отметил, что бойцы на отдельных направлениях эмоционально отреагировали на мятеж. «Кто-то в недоумении был, кто-то в гневе», — сказал он.

Ранее бывший вагнеровец рассказал о подвигах, совершаемых «неказистыми» бойцами. «Наступает такой момент, и человек прорывается туда, куда прорваться невозможно. Такие случаи сплошь и рядом бывают. На полигоне они еле-еле ходят, а в бою захватывают блиндажи и хохлов целыми подразделениями», — подчеркнул мужчина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

    У телезвезды случился выкидыш в прямом эфире шоу

    Подростки избили соратника «Русской общины» со словами «будем резать русню»

    Незаконный вывоз наличных из России взлетел

    На Камчатке с вулкана сошел мощный лавовый поток

    Фото полуголого 54-летнего Мэтта Дэймона обругали в сети

    В России анонсировали распродажу автомобилей такси

    Стало известно о тандеме Су-34 и Су-35С

    Популярная актриса лишилась части зуба из-за перегородки в первом классе самолета

    Победитель лотереи не пришел за выигрышем и лишился 108 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости