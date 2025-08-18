Участник «Бахмутской мясорубки» рассказал об отношении бойцов к бунту ЧВК «Вагнер»

Российский боец Снегирев: В войсках бунт «Вагнера» вызвал гнев и недоумение

Участник «Бахмутской мясорубки» Алексей Снегирев рассказал об отношении бойцов к бунту ЧВК «Вагнер». Интервью с ним опубликовано на портале amic.ru.

По его словам, в зоне спецоперации мятеж ЧВК не был основной темой. По словам Снегирева, о происходившем тогда в войсках «разговаривали, но не много». «Но это дома можно за стаканом обсуждать, а там боевые действия, поэтому долгих обсуждений не было», — пояснил ветеран.

При этом Снегирев отметил, что бойцы на отдельных направлениях эмоционально отреагировали на мятеж. «Кто-то в недоумении был, кто-то в гневе», — сказал он.

Ранее бывший вагнеровец рассказал о подвигах, совершаемых «неказистыми» бойцами. «Наступает такой момент, и человек прорывается туда, куда прорваться невозможно. Такие случаи сплошь и рядом бывают. На полигоне они еле-еле ходят, а в бою захватывают блиндажи и хохлов целыми подразделениями», — подчеркнул мужчина.

