Экс-вагнеровец рассказал о необычном поведении бойцов на СВО

Экс-вагнеровец Шуист: На СВО неказистые бойцы порой совершают невозможное
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Денис Григорюк / РИА Новости

Неказистые бойцы с нездоровым телом в условиях специальной военной операции (СВО) порой совершают невозможное. О необычном поведении военнослужащих рассказал бывший военный из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Шуист, его рассказ публикует Telegram-канал подразделения «Черные гусары» (15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада Александрийская ордена Суворова).

«Смотришь на человека, а он неказистый, нездорового телосложения. Ну да, думаешь, будет выполнять задачи», — вспомнил о своих сомнениях, возникавших при виде таких бойцов экс-вагнеровец. Однако Шуист сообщил, что видел, как военные, чья физическая подготовка была крайне слабой, совершали настоящие подвиги.

Наступает такой момент, и человек прорывается туда, куда прорваться невозможно. Такие случаи сплошь и рядом бывают. На полигоне они еле-еле ходят, а в бою захватывают блиндажи и хохлов целыми подразделениями

боец Шуист

Ранее сообщалось, что проходивший службу в ЧВК «Вагнер» Егор Карин в бою подорвался на мине, лишился ступни и отказался от немедленной эвакуации.

