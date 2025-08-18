Моя страна
В Приморье презирающий непогоду леопард попал в объектив фотоловушки

Антонина Черташ
В Приморье дальневосточный леопард продемонстрировал необычное поведение, пометив территорию в сильный дождь. Видео публикует Telegram-канал заповедника «Земля леопарда».

Редкая отважная кошка попала в объектив фотоловушки, когда, вопреки привычкам своего вида, не стала прятаться от непогоды, а активно метила участок, роя землю задними лапами. Леопард спокойно постоял под дождем, выражая к нему презрение, и отправился по своим делам.

По словам зоологов заповедника, крупные кошки обычно избегают выходить под дождь и снег, предпочитая пережидать непогоду в укрытии. С помощью меток они обозначают свою территорию и передают сородичам информацию о своем физическом и физиологическом состоянии.

Национальный парк «Земля леопарда» продолжает изучать повадки редчайшей крупной кошки планеты, популяция которой в России насчитывает около 120 особей. Ученые отмечают, что подобные наблюдения помогают лучше понять поведенческие особенности краснокнижного хищника.

Ранее в Приморье засняли на видео енотовидную собаку, которая очень любопытно проводила свое расследование. На кадрах видно, как «енотовидный следопыт» стоит около старого дерева на фоне водоема. Он внимательно обнюхивает землю и, кажется, что-то ищет или выясняет, выглядывая знакомые следы и вылавливая запахи.

