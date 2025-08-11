Моя страна
«Енотовидный следопыт» попал на видео во время своего расследования в России

Енотовидный следопыт попал на видео во время своего расследования в Приморье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Приморье засняли на видео енотовидную собаку, которая очень любопытно проводила свое расследование. Запись с ней публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в Telegram.

На кадрах видно, как «енотовидный следопыт» стоит около старого дерева на фоне водоема. Он внимательно обнюхивает землю и, кажется, что-то ищет или выясняет, выглядывая знакомые следы и вылавливая запахи.

На самом деле, как пояснили в заповеднике, енотовидная собака принюхивается к старому дереву не просто так — это меточное место для многих жителей леса. В данной точке животные оставляют послания, которые вскоре любопытные «следопыты» имеют возможность расшифровать.

«Интересно, что нового узнал зверек после такого общения?» — указали специалисты.

Ранее в фотоловушку «Земли леопарда» попалось большое семейство енотовидных собак вместе с детенышами. По меньшей мере пять «любопытных хвостиков» проследовали за мамой и папой.

Также енотовидные собаки попали на видео в момент ночного милования по весне. Запись со скрытой камеры выложил фотограф Максим Логинов, снимающий Амурскую область и ее заповедные места.

